Ravezzani esalta Allegri: «Con gli uomini giusti sa come vincere». L’elogio al lavoro dell’allenatore della Juve

Ravezzani in esclusiva a Juventusnews24 ha elogiato Allegri per il lavoro che ha fatto e sta facendo.

ALLEGRI JUVE – «Allegri è un allenatore che ha già vinto molto nella sua carriera e quindi può continuare a vincere. È stato messo sotto accusa, a volte anche con ragione, ma è stato fatto passare per un allenatore non capace. Lui è un allenatore bravo, è uno che sa vincere. Non è il miglior allenatore sulla piazza, crede in un gioco forse un po’ vecchio, ma comunque rimane uno che spesso e volentieri il risultato lo porta a casa alla faccia di tanti giochisti. Con gli uomini giusti Allegri può tornare a vincere il campionato».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

