Mercato Juve, Milan in pole per l’ex obiettivo bianconero. I dettagli e tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sarebbe in pole per Lenglet, difensore del Barcellona attualmente in prestito all’Aston Villa dove sta giocando pochissimo.

Il centrale, ex obiettivo della Juve, a gennaio farà ritorno in Spagna per poi ripartire immediatamente.

