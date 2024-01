Mercato Juve, nome nuovo in Serie A! Occasione last minute da una rivale, l’indiscrezione e tutti i dettagli

Spunta una possibile occasione di fine mercato per la Juventus. Il nome è quello di Antonin Barak, che sta trovando poco spazio nella Fiorentina: l’ex Verona vorrebbe cambiare subito aria ed i costi non sono eccessivi.

Barak potrebbe rappresentare per la Juve il giocatore giusto per chiudere un prestito secco in pochi giorni. A riportarlo è calciomercato.com.

