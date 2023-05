Mercato Juve: l’agente Pimenta può favorire un colpo dal Bayern Monaco. I dettagli del possibile affare per l’estate

Pimenta, agente di Pogba, potrebbe dare una mano alla Juve per piazzare un possibile affare di mercato per l’estate.

In base a quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, il terzino Mazraoui del Bayern Monaco potrebbe andare via dopo appena una stagione e tra i fattori che possono favorire il colpo c’è proprio la presenza di Pimenta. L’agente in passato ha concluso diverse trattative con i bianconeri e potrebbe ripetersi.

The post Mercato Juve: Pimenta può favorire un colpo dal Bayern. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG