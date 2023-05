Cassano alla Bobo Tv: «Giuntoli straordinario, Spalletti nella storia del calcio». L’elogio dello scudetto del Napoli

Cassano alla Bobo Tv ha parlato di Giuntoli (nel mirino della Juve), Spalletti e dello scudetto vinto dal Napoli.

CASSANO – «Mai visto una squadra sfavorita che vince, che fa il calcio più bello in assoluto con un allenator che fa rendere tutti di più di quello che sono realmente. La pietra miliare di questo campionato del Napoli è il suo allenatore per il solo fatto che ha fatto credere una buona squadra di essere più forti di tutte. I giocatori hanno creduto in quello che l’allenatore diceva e hanno dimostrato di essere più forti. Hanno fatto qualcosa che rimarrà nella storia del calcio italiano. L’anno scorso ha dato via 6 giocatori titolari e rappresentativi. Giuntoli ha fatto acquisti miracolosi e qualcosa di straordinario. Quel che ha fatto Spalletti coi suoi ragazzi nessuno l’ha mai fatto nel calcio italiano. E’ un generoso, ha i coglioni, ha fatto vedere il calcio che piace a noi, meraviglioso».

