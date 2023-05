Pogba Juve, da rammarico a speranza: il piano di Allegri per sfruttare al meglio il francese in questo ultimo mese di stagione

Pogba contro il Lecce ha mostrato lampi da vero Pogba e ora Allegri punta su di lui per sfruttarlo al meglio in questo ultimo mese di stagione.

Come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, infatti, dopo il rammarico per aver dovuto fare a meno del francese (su cui aveva progettato il centrocampo) e la pazienza messa dalla Juve per aspettarlo, ora l’allenatore si aspetta e spera che possa essere un’alternativa che possa dare qualità e potenza fisica nel momento decisivo dell’anno.

The post Pogba Juve, da rammarico a speranza: il piano di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG