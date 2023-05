Scudetto Napoli, Zenoni sicuro: «La Juve se la poteva giocare, ma…». Il rammarico dell’ex bianconero in esclusiva

Zenoni in esclusiva a Juventusnews24 ha commentato la vittoria dello scudetto del Napoli parlando anche dei problemi della Juve nel riuscire a stare al passo degli azzurri.

RAMMARICO SCUDETTO PER LA JUVE – «Sicuramente si, è stata una stagione strana per la Juve. Ha fatto il mercato con il ritorno di Pogba che non ha mai avuto da inizio anno. Poi c’è stato Chiesa che ha perso per parecchi mesi, Vlahovic non l’ha mai avuto a pieno regime. E con loro ti rendi conto che cominciano ad essere giocatori troppo importanti per una squadra come la Juve che sono fuori. Fosse stata a pieno regime avrebbe lottato per lo Scudetto, anche se quest’anno era dura per chiunque con questo Napoli. Reggere il confronto era tosta, ha meritato».

