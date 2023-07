Mercato Juve: Pirlo vuole un giovane bianconero alla Sampdoria in Serie B. L’ex giocatore lo ha chiesto con Frabotta

Il mercato della Juve è attivo anche sul fronte delle possibile uscite di quei giovani da far maturare in altre squadre. E tra questi ci sarebbe anche Enzo Barrenechea.

In base a quanto riporta il Secolo XIX, infatti, il centrocampista classe 2001 lanciato da Allegri in prima squadra è stato richiesto da Pirlo per la sua Sampdoria in Serie B. Oltre ‘all’argentino l’ex giocatore bianconero vorrebbe anche Frabotta.

