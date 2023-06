Mercato Juve: la Lazio di Sarri si inserisce nella corsa per l’esterno. Ultime sulla sfida con i biancocelesti

La Lazio di Sarri è pronta a sfidare la Juve sul mercato per un esterno di valore. In base a quanto riportato da Il Messaggero, infatti, i biancocelesti si sarebbero inseriti nella corsa per Vazquez del Real Madrid.

Sarri vorrebbe lo spagnolo perché lo considera un giocatore “alla Callejon” che manca in rosa. Vazquez ha un ingaggio da 4,5 milioni che, per la Lazio, andrebbe ridotto.

