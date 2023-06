Zaniolo Juve, intreccio con Chiesa: i tempi dell’operazione per il giocatore del Galatasaray si allungano. I dettagli

La priorità di Zaniolo è quella di diventare un giocatore della Juve, ma serviranno ancora tempo e pazienza per provare a concretizzare l’operazione.

Come spiegato da Pedullà sul suo sito, infatti, i bianconeri devono risolvere la questione Chiesa e capire se Newcastle o Liverpool preseteranno un’offerta da 50 milioni più bonus. Zaniolo intanto farà il ritiro col Galatasaray per preparare il preliminare di Champions League. L’ex Roma ha una clausola da 35 milioni, ma col passare del tempo la Juve potrebbe provare a prenderlo per una cifra inferiore (22-23 milioni).

