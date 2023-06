Barzagli: «No di Allegri all’Arabia Ti fa capire quanta voglia abbia di Juventus». Le parole dell’ex difensore bianconero

Andrea Barzagli ha parlato a Repubblica della Juventus.

ALLEGRI NO ALL’ARABIA – Il rifiuto di Allegri ad andare in Arabia Saudita Questa decisione per me fa capire quanta convinzione abbia di rimanere alla Juventus e con quali intenzioni voglia ripartire uno orgoglioso come lui.

PROSSIMA STAGIONE JUVE – Il mercato sta iniziando a carburare adesso, bisognerà vedere chi arriverà e chi andrà via. Però è un gran bel segnale il rinnovo di Rabiot, un centrocampista moderno, di grande motore e grande qualità, che all’inizio in pochi avevano capito.

