Miretti, riflessioni della Juve sul prestito: Allegri ci sta pensando su. Il suo dubbio sul futuro del giovane centrocampista

Come spiega Tuttosport Miretti lo vogliono in tanti. la Juventus ci crede, Allegri in testa, però valuta la soluzione prestito, magari non nell’immediato e comunque solo a fronte di un certo tipo di mercato in entrata.

In sostanza, se i bianconeri dovessero rende si conto che per Miretti gli spazi rischierebbero di ridursi (a maggior ragione in caso di assenza dalla Conference e dunque con una sola partita a settimana), allora si potrebbe ragionare su tale soluzione. E a quel punto l’Empoli è pronto a mettersi in lista, in una posizione di vantaggio sulla nutrita concorrenza.

