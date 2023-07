Mercato Juve: sgarbo del Napoli? Sta pensando a lui per sostituire Kim, recentemente passato al Bayern Monaco

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli sta pensando a Kostantinos Mavropanos dello Stoccarda per sostituire Kim, passato recentemente al Bayern Monaco

Il difensore è stato accostato anche al mercato Juve, ma al momento gli azzurri sembrano in vantaggio (Giuntoli, infatti, sta chiudendo per Facundo Gonzalez). 22 milioni di euro il prezzo fissato dal club tedesco per lasciarlo partire.

