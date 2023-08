Mercato Juve, bianconeri sorpassati nella corsa ad Emil Holm: in vantaggio per lo svedese ora c’è un altro club

Tuttosport fa il punto sulla corsa ad Emil Holm, che vede coinvolta anche la Juventus, finita però in secondo piano.

A sorpresa, infatti, in vantaggio per lo svedese ci sarebbe il Sassuolo, che starebbe facendo vacillare lo Spezia con la sua offerta da 3 milioni per il prestito oneroso più altri 6,5 per il riscatto definitivo.

