Mercato Juve: torna di moda questo nome! Può arrivare a Torino a gennaio, ecco tutti i dettagli sul colpo

Secondo quanto riferito da Sky Sports Deutschland, potrebbe tornare di moda per il mercato Juve in vista di gennaio il nome di Abdoulaye Kamara, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund già accostato in estate ai bianconeri.

Per lui si prospetterebbe un percorso a Torino partendo dalla Juventus Next Gen, come pianificato già nei mesi scorsi. Trattativa, al momento, che si baserebbe sul prestito.

