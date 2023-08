Mercato Juve: tutti potevano andare via, ma… Il retroscena su tutte le strategie e le difficoltà dei bianconeri

Il mercato della Juve, alle prese con l’alto monte salariale, le spese da contenere e la mancata partecipazione in Champions League, poteva essere diverso solo se fosse riuscita a vendere uno o più giocatori “remunerativi” dal punto di vista economico. Come Vlahovic, Chiesa, Bremer o Szczesny.

In base a quanto spiegato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, infatti, tutti i giocatori bianconeri erano sul mercato, ma non tutti erano cedibili. Solo alcuni potevano essere sacrificati di fronte ad un’offerta importante. Con quei soldi, poi la Juve, avrebbe “respirato” dal punto di vista del bilancio e avrebbe potuto provare ad affondare per alcuni colpi in entrata come Berardi, Lukaku, Thomas Partey e altri. Madama, insomma, poteva fare un mercato solo di “sponda” per autofinanziare l’acquisto dei grandi obiettivi messi nel mirino in estate.

