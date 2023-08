Pogba ha recuperato bene dopo il Bologna e può giocare uno spezzone anche con l’Empoli: Allegri ha un obiettivo per Paul

Dopo la partita di domenica contro il Bologna Pogba ha recuperato bene e potrebbe essere usato per un altro spezzone nella trasferta che la Juve giocherà domenica prossima con l’Empoli.

A riferirlo è Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, secondo cui, comunque, Allegri non correrà rischi e non forzerà l’utilizzo di Paul dall’inizio. L’obiettivo dell’allenatore è quello di portare Pogba ad una condizione ottimale in un paio di mesi.

