Mercato Juve, si avvicina la cessione a titolo definitivo per il difensore centrale del Genoa Koni De Winter in prestito dai bianconeri

Koni De Winter, difensore centrale classe 2002, in prestito al Genoa dalla Juventus è vicino alla cessione a titolo definitivo. Contro l’Inter ha disputato la ventesima gara in Serie A e deve arrivare a 23 per far scattare l’obbligo di riscatto fissato per 8 milioni di euro, più 2 di bonus.

De Winter potrebbe toccare il traguardo già a fine mese e con la salvezza dei liguri, questa situazione potrebbe concretizzarsi ancora di più.

