Archiviata la Champions League che tornerà ad essere un pensiero da febbraio in poi, i nerazzurri possono focalizzarsi sul campionato ma anche sul mercato.

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW ha descritto minuziosamente la strategia sul mercato dell’Inter. “Il mercato è un altro argomento principale, anche se il discorso è orientato più verso giugno. Si perché l’organico a disposizione di Inzaghi è completo ma il lavoro per la prossima stagione è già iniziato da tempo. Per la porta, oltre al solito Bento, è spuntata l’ipotesi Di Gregorio. Il numero uno del Monza, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, sta facendo un altro grande campionato. L’Inter con il club biancorosso ha un canale aperto. In estate è arrivato infatti Carlos Augusto e, oltre a Colpani, adesso le attenzioni sono anche per Di Gregorio”.

Mehdi Taremi

Parametri zero

“L’obiettivo dell’Inter è anche quello di provare a bloccare ora i giocatori in scadenza a fine stagione. E allora ecco che continua il pressing su Djalò. Il portoghese non rinnoverà con il Lille e la dirigenza nerazzurra è pronta allo scatto decisivo per metterlo sotto contratto da luglio in poi. L’Inter ha già il si del difensore. E la stessa strategia vale per Taremi. Il centravanti iraniano lascerà il Porto. I contatti con i suoi agenti vanno avanti da tempo. L’idea di trasferirsi nel campionato italiano piace a Taremi e questo è senza dubbio un vantaggio per Marotta e Ausilio, che stanno preparando la giusta offerta economica per assicurarselo in vista della prossima stagione”.

A centrocampo

“Sul fronte delle altre opportunità a costo zero, il club nerazzurro è sempre alla finestra per capire quale sarà il futuro di Zielinski. È chiaro che l’Inter è pronta a scendere in campo nel caso in cui i segnali per un suo rinnovo con il Napoli diventassero negativi. Idem per Soucek. Se non dovesse trovare un accordo per continuare la sua avventura al West Ham, i nerazzurri si metterebbero subito in corsa”.

L’articolo Mercato: l’Inter si muove per gli svincolati di giugno, per la porta potrebbe esserci un clamoroso ritorno proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG