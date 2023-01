Le parole del manager Alessandro Lucci sul mercato di gennaio: «Il sistema-calcio risente della crisi economica, Premier esclusa»

Non dovrebbero esserci sorprese o colpi di coda nella sessione di mercato di gennaio, almeno a detta dell’agente Alessandro Lucci, che a Sport Week dichiara:

MERCATO SERIE A– «A parte i club di Premier, che possono spendere grandi cifre come in estate, il resto del sistema-calcio risente della crisi economica. I nostri club cambieranno pochissimo, nonostante il Mondiale abbia messo in vetrina giocatori interessanti. Ma costano…»

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

L’articolo Mercato, Lucci: «Premier a parte escludo grandi colpi a gennaio» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG