Nuova avventura argentina per Mauricio Isla: il cileno, ex di Udinese, Juve e Cagliari ha firmato con l’Indipendiente

Mauricio Isla è un nuovo calciatore dell’Indipendiente. Per lui un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2024.

Si tratta della sua prima esperienza in Argentina: l’ex di Udinese, Juve e Cagliari era tornato in Sudamerica nel 2020 firmando con il Flamengo, dopo di che è tornato in Cile all’Universidad Catolica per una sola stagione prima di accasarsi nella squadra di Buenos Aires.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG