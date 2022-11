Accordo verbale tra Milan e il giovane portiere francese Noah Raveyre: i dettagli

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il Milan avrebbe raggiunto un accordo verbale per il giovane portiere del Saint Etienne, Noah Raveyre.

Il portiere classe 2005, che ha già esordito in prima squadra, sarebbe dato in partenza come molti altri compagni di un club in crisi e andrebbe a rimpolpare la rosa della Primavera di Abate.

