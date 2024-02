Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Joshua Zirkzee: la Juve piomba sul centravanti olandese. Le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, aumenta per il calciomercato Milan la concorrenza nella corsa a Joshua Zirkzee, individuato da tempo come l’obiettivo primario dei rossoneri per l’attacco della prossima stagione.

Sul centravanti olandese del Bologna, sul quale il Bayern Monaco vanta una clausola rescissoria da 40 milioni di euro o, in alternativa, il 50% sull’eccedenza della futura rivendita, è piombata anche la Juve. Il club felsineo, se i tedeschi non dovessero attivare la clausola, valutano il ragazzo tra i 60 e i 70 milioni di euro.

The post Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Zirkzee: una big piomba sull’olandese. Ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG