San Siro-Milan, Paolo Scaroni, presidente rossonero, è arrivato in Comune per l’incontro con Sala e l’Inter: al via il vertice

Come riferito da TMW, Paolo Scaroni, presidente del Milan, è arrivato in Comune a Milano per l’incontro a tre con Inter e il sindaco Sala per parlare della possibile ristrutturazione di San Siro.

Come spiegato a più riprese, il primo cittadino di Milano vorrebbe convincere le squadre a rimanere al Meazza, ristrutturandolo per renderlo al passo coi tempi. Dal canto suo il Milan sembra orientato verso la costruzione del nuovo impianto a San Donato, dove ha già acquistato i terreni, mentre l’Inter guarda alla zona di Rozzano.

