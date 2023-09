Mercato Milan, Ballo-Tourè ceduto al Fulham: ecco la formula dell’operazione e tutti i dettagli sulla partenza del terzino

Come confermato dai comunicati dei due club, in tarda notte, il Milan è riuscito a cedere Ballo-Tourè al Fulham.

Il club rossonero ha dato il via libera alla cessione in prestito secco perché non c’era il tempo necessario per concordare la cifra per il riscatto.

