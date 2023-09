Folarin Balogun, a lungo accostato al Milan in questa sessione di mercato, ha parlato del suo arrivo al Monaco

Intervistato dal Daily Mail, Folarin Balogun si esprime così sul suo trasferimento dall’Arsenal al Monaco. Il centravanti statunitense ha già dimenticato il Milan, che lo ha inseguito a lungo in questa sessione di mercato prima di virare su altri profili.

LE PAROLE – «Alla fine, quando il Monaco era interessato, è stata davvero una decisione facile per me. Ho detto al mio agente: Questo è l’unico posto in cui voglio andare’. E, fortunatamente per me, ha fatto sì che ciò accadesse. Sentivo che, per me, era importante andare ovviamente in una squadra che compete per vincere qualcosa. Sono davvero una grande squadra del campionato francese. E allo stesso tempo voglio giocare. Voglio poter dimostrare a me stesso e dimostrare alla gente che sono capace di giocare e di essere l’attaccante principale di una squadra».

The post Mercato Milan, Balogun: «Il Monaco l’unico posto in cui volevo andare» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG