Beto saluta l’Italia e vola in Premier League. L’attaccante, che piaceva sul mercato anche al Milan, è infatti un nuovo giocatore dell’Everton

Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Everton FC il diritto alla prestazioni sportive di Beto. L’attaccante portoghese lascia l’Udinese dopo aver segnato 22 gol in 65 partite disputate in maglia bianconera. Da parte di tutto il club il ringraziamento a Beto per l’impegno e le qualità tecniche ed umane sempre messe a disposizione del nostro club in cui ha compiuto il percorso di crescita che gli ha permesso di consacrarsi ai massimi livelli. Grazie mille e in bocca al lupo Beto!

