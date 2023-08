Prosegue il lavoro del Milan in vista del match contro la Roma. Oggi allenamento con lavoro acrobatico e partitella

Pioggia e temperatura fresca a Milanello dove il Milan si è ritrovato per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra per la consueta attivazione muscolare, fase di riscaldamento conclusa sul campo con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche e alcuni lavori sul possesso. Al termine la squadra si è divisa in due gruppi: il primo, formato dagli undici titolari nel match contro il Torino, ha svolto lavoro aerobico prima di rientrare in palestra, gli altri componenti della rosa hanno disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 25′).

