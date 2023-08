Roma Milan: prosegue la preparazione dei giallorossi. Le ultime sulle condizioni di Dybala

Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, la Roma prosegue gli allenamenti a Trigoria in vista della sfida di venerdì contro il Milan.

Consueta parte atletica per la squadra di Mourinho, dopodiché è stato svolto un lavoro con il pallone. Non era presente Paulo Dybala, nessun problema invece per Nicola Zalewski, che si è allenato regolarmente con il gruppo.

