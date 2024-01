Alessandro Buongiorno, accostato al mercato Milan, si è espresso così sul suo futuro e sull’interesse delle big

A margine della presentazione della collezione figurine Panini, Alessandro Buongiorno ha parlato così del suo futuro. Le dichiarazioni dell’obiettivo del mercato Milan.

PAROLE – «La mia la scorsa estate è stata una scelta frutto di pensieri. Mi sono guardato dentro, ho pensato a cosa potevo dare al Torino e cosa poteva darmi il Torino per crescere. Sono contento di questa scelta, poi per il futuro vedremo. Interesse delle big? Questa cosa mi fa piacere, io penso a migliorare ed essere pronto per la Nazionale, quello che sarà poi lo vedremo».

