Mercato Milan: caccia al vice Giroud, ma servono questi due addii per prendere un nuovo attaccante. L’incastro

Il Milan continua la propria caccia al nuovo attaccante centrale da regalare a Pioli per completare un reparto quasi completamente rivoluzionato nel corso di questa estate.

Come riportato da Calciomercato.com, per sbloccare l’arrivo di un nuovo attaccante è però necessaria la partenza di Origi (a titolo definitivo) e Colombo (con la formula del prestito). In tal senso quella appena iniziata potrebbe essere una settimana fondamentale.

