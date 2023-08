Era stato accostato al Milan, ma Carlos Augusto è in dirittura d’arrivo all’Inter. Queste le parole di Adriano Galliani

Intercettato dai microfoni di Sportitalia, l’AD del Monza con un passato al Milan, Adriano Galliani, ha confermato come l’affare per il passaggio di Carlos Augusto all’Inter sia ormai in chiusura. Il dirigente racconta anche dell’interesse da parte di altri club per il calciatore.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto, era un desiderio del calciatore che si merita tutto questo. Anche l’accordo sul rinnovo è stato qualcosa di condiviso. Il sogno continua, dopo Frattesi e Rovella, l’importante è trovare giocatori nuovi e all’altezza. Su Carlos c’erano altre squadre, ma lui ha preferito l’Inter».

The post Mercato Milan, Carlos Augusto all’Inter? Galliani: «Lo volevano altri club» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG