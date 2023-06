Mercato Milan, c’è la fila per Samuel Chukwueze: dal Real Madrid, passando per Arsenal, Liverpool e… ULTIME

Non c’è solo il Milan su Chukwueze. Il giocatore, di proprietà del Villarreal, sarebbe finito nel mirino di alcuni tra i più prestigiosi club in giro per l’Europa.

Come riportato da Calciomercato.com infatti, sulle sue tracce ci sarebbero anche Real Madrid e Arsenal, senza dimenticare Liverpool, Aston Villa e West Ham.

