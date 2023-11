Mercato Milan, c’è la fila per l’obiettivo di Moncada: anche Bayern Monaco, Lipsia e Liverpool sono in corsa

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Ouedraogo. Il Milan c’è e vuole provarci concretamente ma non è l’unico club in corsa per il centrocampista dello Schalke.

Negli ultimi giorni Ouedraogo è stato accostato all’Inter per un possibile derby di mercato, ma i nerazzurri non hanno in programma offensive. Discorso diverso per Lipsia, Bayern Monaco e Liverpool che rappresentano le vere minacce per il Milan sul mercato.

