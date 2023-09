Mercato Milan, nella ricerca di un vice Giroud nelle ultime ore di sessione estiva i rossoneri avrebbero sondato anche Mariano Diaz

Il Milan ha tentato un colpo per un ex Real Madrid. Nella ricerca di un vice Giroud nelle ultime ore di sessione estiva che poi ha portato all’arrivo di Jovic, i rossoneri avrebbero sondato anche Mariano Diaz.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto Giorgio Furlani ha sondato e fatto un tentativo concreto per l’attaccante ex Real Madrid. Parliamo del dominicano Mariano Diaz. Il classe 1993 era svincolato nel corso di quest’estate, dopo aver visto scadere il suo contratto a giugno coi blancos. Un potenziale colpo d’esperienza indubbiamente. 30 anni e con importanti traguardi raggiunti in carriera. Alla fine, però, Mariano Diaz aveva un accordo col Siviglia, che ha rispettato.

