Come riportato dal Corriere dello Sport, Tijjani Reijnders poteva giocare Milan Lazio a maglie invertite: essere un biancoceleste e non trascinatore dei rossoneri.

Sarri infatti aveva fatto il suo nome, prima che la società chiudesse per Kamada, come possibile erede di Milinkovic-Savic. Il tecnico era rimasto stregato nel doppio confronto di Conference contro l’AZ Alkmaar ma Lotito ha deciso di non affondare il colpo.

