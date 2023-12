Mercato Milan, come cambia senza Decreto Crescita Furlani disse: «Se viene tolto, salta tutto». Cosa può succedere

«I risultati sportivi portano ricavi, ma salta tutto se venisse tolto il Decreto Crescita; senza il decreto sarebbe la distruzione del calcio italiano». Queste erano le parole di Giorgio Furlani al DLA Piper Sport Forum.

Parole che lasciano poco da capire dopo la mancata proroga del Decreto Crescita per la sessione di gennaio. Il mercato Milan avrebbe puntato molto sulle agevolazioni fiscali per i giocatori che sarebbero arrivati dall’estero. Soprattutto per quanto riguarda l’obiettivo in attacco Guirassy ma anche per i difensori Mukiele e Kehrer. Urgono comunque interventi importanti nonostante l’assenza del Decreto Crescita.

