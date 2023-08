Calciomercato Milan, spunta la Lazio su Weiffer, centrocampista seguito anche dal club rossonero: tutti i dettagli

Nella lunga lista di nomi per il calciomercato della Lazio, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio spunta un idea nuova per il centrocampo ovvero Weiffer, accostato anche al calciomercato Milan. Il calciatore è una vecchia conoscenza del calcio italiano, visto che siglò lo scorso anno il gol che illuse il Feyenoord in Europa League contro la Roma.

Il calciatore in Olanda ha disputato la scorsa stagione ben 25 presenze.

The post Mercato Milan, concorrenza della Lazio per un centrocampista appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG