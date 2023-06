Mercato Milan, cosa succede con Loftus-Cheek? Le ultime. Stesso ragionamento fatto su Kamada: rimane un obiettivo

Non solo Kamada, anche Loftus Cheek rimane in orbita Milan. La rivoluzione messa in atto da Cardinale non cambia i piani su questi due giocatori.

Il centrocampista del Chelsea rimane un obiettivo e potrebbe arrivare a Milano, per una cifra inferiore ai 20 milioni.

