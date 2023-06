Nacho, niente Inter: il difensore spagnolo rinnova con il Real Madrid per un’altra stagione

Nacho ha avuto un’offerta dall’Inter, così come dalla MLS, ma alla fine ha deciso di non cambiare aria e di continuare al Real Madrid. Ha 33 anni e quindi fa parte del gruppo di giocatore con i quali il Real parla di anno in anno per il rinnovo.

Aveva già rinnovato il contratto di un anno nel 2021. Resterà insieme a Modric e Kroos e saranno i tre veterani della squadra. A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS.

