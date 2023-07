Mercato Milan, derby con l’Inter per lui: ecco chi è in vantaggio! Altro possibile derby, un altro per un attaccante

Questo calciomercato non ha risparmiato derby tra Milan e Inter. Da Thuram a Frattesi, le due squadre milanesi si sono interessati a obiettivi comuni: a volte solo meri interessamenti, altri sono diventati colpi di mercato.

L’ultimo in ordine crolonologico è quello per Mehdi Taremi. Anche l’Inter ha messo nel mirino l’attaccante iraniano del Porto, ma il Milan è in vantaggio rispetto ai cugini. Lo scrive il Corriere della Sera.

