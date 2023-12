Mercato Milan, dopo il Newcastle bisognerà agire: Furlani vuole questi due nomi a gennaio. Le ultime sui difensori

Una parte finale di 2023 molto difficile per il Milan con la stagione che si deciderà molto nella sfida contro il Newcastle.

Dopo la partita di Champions League, Furlani e il mercato Milan inizieranno a pensare concretamente al mercato. Come riportato da calciomercato.com, non solo il ritorno di Gabbia ma anche un altro difensore per sopperire ai tanti infortuni del reparto. Ecco che il primo nome della lista è quello di Kiwior dell’Arsenal la cui valutazione è di 25 milioni di euro.

