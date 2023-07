Lazar Samardzic, uno dei nomi accostati al Milan per il mercato, sta per finire all’Inter: le ultime sulla trattativa con l’Udinese

Tra gli uomini accostati al mercato Milan c’è stato anche quello di Lazar Samardzic. Il talento dell’Udinese sembra ormai vicinissimo al suo approdo all’Inter.

Da come riporta Sky Sport, c’è ottimismo per l’arrivo di Lazar Samardzic all‘Inter, con l’accordo trovato per 15 milioni + il trasferimento di Fabbian. Il club nerazzurro è ottimista per la riuscita dell’operazione, ed attende una risposta dall’Udinese, che dovrebbe arrivare non dopo il 2 agosto.

