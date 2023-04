Mercato Milan, Frattesi: Carnevali fa chiarezza sul suo futuro! Il ds del Sassuolo spiega come si muoverà il club

Il Milan trova da sempre nel Sassuolo alcuni talenti utili da acquistare: da anni segue Domenico Berardi, mentre l’ultimo osservato speciale è Davide Frattesi. Ma il ds Carnevali chiarisce la posizione del club.

Ecco le sue parole a Rai Sport: «Non vanno via sia Berardi sia Frattesi, magari solo uno. Privarsi di due giocatori così in un colpo solo non va bene»

The post Mercato Milan, Frattesi: Carnevali fa chiarezza sul suo futuro! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG