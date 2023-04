Stadio Milan, altro stop per il progetto a La Maura: le ultime. Il Consiglio Comunale di Milano sembra si stia schierando per il no

Questo stadio non s’ha da fare. È la linea del Partito Democratico per il nuovo stadio del Milan, il cui progetto è stato presentato da Cardinale al sindaco Beppe Sala. In una riunione che avverrà dopo Pasqua, i consiglieri dem confermano la loro volontà di tornare al nuovo San Siro con l’Inter.

Il capogruppo del PD, Filippo Barberis dice a La Repubblica: «La nostra volontà è quella di riportare le squadre sull’area dell’attuale stadio superando l’ipotesi de La Maura». A supporto c’è anche parte dei Verdi, che hanno già protestato per l’impatto ambientale che comporterebbe un nuovo stadio a La Maura.

