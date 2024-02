Mercato Milan, Furlani svela il RETROSCENA: «Ve lo dicevo che a gennaio…». Le dichiarazioni dell’ad rossonero

L’ad rossonero Furlani è intervenuto a Milano, presso lo Spazio Maiocchi nel corso dell’evento organizzato per la preview della quarta divisa rossonera. Le sue dichiarazioni sul mercato di gennaio.

SUL MERCATO DI GENNAIO – «Io è tutto gennaio che vi dicevo che non doveva arrivare necessariamente qualcun altro. Siamo contenti che sia tornato Gabbia che è molto in forma, abbiamo Simic, Kjaer. Non compriamo per comprare. L’emergenza sta passando».

LE DICHIARAZIONI DI FURLANI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUARTO KIT

