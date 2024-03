Mercato Milan, beffa per Moncada: Giuntoli è pronto a chiudere per Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth in scadenza a giugno

Come riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Milan potrebbe presto subire un’importante beffa da parte della Juve di Cristiano Giuntoli. Il DS bianconero infatti sarebbe pronto a chiudere per Lloyd Kelly, difensore centrale del Bournemouth in scadenza di contratto a giugno e profondamente attenzionato da Moncada nei mesi scorsi.

Sul ragazzo ci sarebbero anche due squadre di Premier League ma la Juve ha tutte le carte in regola per sferrare l’assalto decisivo a strettissimo giro di posta.

The post Mercato Milan, Giuntoli beffa Moncada Pronto lo scippo a parametro zero. Cosa succede appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG