Ryan Gravenberch è stato un’idea di calciomercato del Milan: sul centrocampista del Bayern è piombato un club della Premier League

Il nome di Ryan Gravenberch era stato accostato al Milan in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista del Bayern Monaco sembrerebbe invece pronto a legarsi con un top club della Premier League.

Come riferisce il giornalista Nicolò Schira, il Liverpool è in trattativa per l’acquisto dell’olandese, il quale ha già trovato un principio d’accordo con i Reds per un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029.

