Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic deluso dal rendimento di Yunus Musah: il centrocampista americano può partire a giugno

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha cominciato già le proprie valutazioni sulla rosa della prossima stagione.

In particolare c’è un calciatore che ha deluso Zlatan Ibrahimovic: nel suo primo anno in rossonero infatti, Yunus Musah non ha rispettato le grandi aspettative estive. In caso di buona offerta a luglio, lo svedese è pronto a concedere il via libera all’ex centrocampista del Valencia.

The post Mercato Milan, Ibrahimovic deluso da quel giocatore! Può partire a giugno. Le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG