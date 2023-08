Calciomercato Milan, incontro tra la dirigenza rossonera e il presidente del Platense: nessun accordo per Pellegrino ma c’è fiducia

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan accelera per Marco Pellegrino.

In giornata è andato in scena un incontro tra Sebastian Ordonez, presidente del Platense, e la dirigenza rossonera per il centrale: non c’è ancora accordo ma si continua a lavorare con fiducia e ottimismo.

The post Mercato Milan, incontro col patron del Platense: le ultime su Pellegrino appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG